Преображенка готовится к Дню Победы

Состоялась апрельская встреча главы управы с жителями Преображенки. Повестка включала два главных вопроса — работу предприятий потребительского рынка услуг и праздничную программу ко Дню Победы.

Встречу провел заместитель главы управы Руслан Ямалдинов. Во встрече также участвовали муниципальные депутаты, общественные советники и члены советов многоквартирных жилых домов.

Сначала Руслан Ямалдинов рассказал о состоянии потребительского рынка и сферы услуг в нашем районе, который представлен почти 300-и предприятиями. Это и магазины, и предприятия общественного питания и сферы услуг. Работают магазины эконом-класса — «Магнит» и «Пятерочка». Местная власть прилагает усилия для борьбы с несанкционированной торговлей. Рейды проводятся силами представителей управы района и правоохранительных органов

Эта тема вызвала живой отклик среди преображенцев. Депутат Светлана Кобзарь, ссылаясь на мнение жителей района, обратила внимание на нарушение правил торговли и антисанитарию в магазинах сети «Пятерочка». Было решено направить обращение в Роспотребнадзор

Затем выступил руководитель отдела управы Андрей Хохлов . Он рассказал о праздничных мероприятиях, который пройдут во всех школах Преображенки, а также в Центральной библиотеке имени М. А. Шолохова.

3 мая во Дворце творчества детей и молодежи «Преображенский» проведут праздничное мероприятие, в котором будут участвовать руководство района и муниципальные депутаты. Для гостей праздника проведут концерт.

На 7 мая на воинском мемориале Преображенского некрополя запланирован митинг у Вечного огня с участием ветеранов Великой Отечественной войны, депутатов Госдумы Мосгордумы и общественности.

После обсуждения заявленных тем перешли к повседневным проблемам. Важные для Преображенки вопросы задал член совета жилого дома по ул. Халтуринской, 14, корп. 3 Александр Филимонов . Он пожаловался на пикники на берегу Черкизовского пруда. Этот вопрос поднимается постоянно, но решение так и не нашлось. Жители района говорят, что в выходные дни вокруг пруда разжигают около тридцати костров. На них отдыхающие жарят шашлыки и пьют спиртные напитки. Жители домов вынуждены терпеть запахи дыма и гари. Спикер собрания Руслан Ямалдинов ответил, что летом регулярно проходят рейды с участием специалистов управы, спасателей и полицейских. Теперь будет поднят вопрос об ограничении парковки рядом с прудом. Это предложением уже вынесено на окружную комиссию по безопасности дорожного движения.

Депутат Юрий Волнов отметил, что, по его мнению, Северный Хапиловский сквер благоустроен неудачно. Он также пожаловался на неработающие фонари у некоторых домов по Большой Черкизовской улице.

После этого перешли к обсуждению благоустройства территорий, прилетающих к Щелковскому шоссе. Работы начнутся в конце этой недели. Восстановят цветники и газоны, высадят деревья вместо вырубленных, уложат асфальт и протянут освещение.

Встреча закончилась призывом участвовать в субботнике, который пройдет 21 апреля. Адреса, где будут убирать, размещены здесь, а инвентарь выдадут на ул. Знаменской, д. 23 (ГБУ «Жилищник»).