В Омской области доля нелегального алкоголя составляет 10%

Об этом сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону Владимир Люляков.

МВД. Сегодня, 20 апреля, в Омске состоялся круглый стол по вопросам реализации нелегальной алкогольной продукции. В нём приняли участие представители мэрии, а также региональных управлений Роспотребнадзора

«За 2017 год оборот нелегальной алкогольной продукции составил порядка 1,5 млн декалитров — это 10% от общего оборота», — заявил Владимир Люляков.

Так, в 2017 полицейские изъяли 165 тысяч бутылок нелегального алкоголя, а текущем году — 24 тысячи бутылок.