Ещё
В Омской области доля нелегального алкоголя составляет 10%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омской области доля нелегального алкоголя составляет 10% 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону Владимир Люляков.
Сегодня, 20 апреля, в Омске состоялся круглый стол по вопросам реализации нелегальной алкогольной продукции. В нём приняли участие представители мэрии, а также региональных управлений Роспотребнадзора и МВД.
«За 2017 год оборот нелегальной алкогольной продукции составил порядка 1,5 млн декалитров — это 10% от общего оборота», — заявил Владимир Люляков.
Так, в 2017 полицейские изъяли 165 тысяч бутылок нелегального алкоголя, а текущем году — 24 тысячи бутылок.
АиФ-Омск: последние новости
В Омской области начали проектировать цифровую подстанцию «Кристалл» Доброволец-волонтёр. Кто занимается добрыми делами в Омской области В мэрии Омска рассказали, как будет выглядеть сквер «Крылатое братство»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США200
Путин инициировал важное совещание130
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть26
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300315
Первый легальный бордель открывается в России358
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
04:54
Путин инициировал важное совещание
Политика Армия
03:48
Как «Мавроди в юбке» ограбила Пугачеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение