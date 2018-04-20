Не нужен он мне: приморским многодетным семьям не нравится «рай в шалаше»

Каждый месяц во многих регионах России проходит жеребьевка земельных участков для многодетных семей в рамках государственного проекта «О содействии развитию жилищного строительства».

В Приморье с 2011 года земельные участки получили уже свыше двух тысяч многодетных семей, но большинство из них до сих пор не начали строительство своих уютных домом. Все потому что на многих участках растут деревья, нет дороги, о проведении электричества также никто и не думал.

В 2014 году администрация Владивостока заявила, что когда принимался закон «о землях для многодетных семей», о дорогах и коммуникациях и речи не шло. И только в процессе выдачи участков и общения с их владельцами было принято решение дополнить государственную краевую программу.

Были предусмотрены первые работы по проектированию коммуникаций в четырех крупных районах, где выдавались участки. В мае 2014 года на сайте государственных закупок был размещен заказ на проведение проектных работ для строительства дорог. В первую очередь должны были проложить грунтовые дороги, затем решить вопрос по электроснабжению, канализации и водопроводу. Спустя время работы прекратились.

Через год многодетные семьи Владивостока попросили президента РФ Владимира Путина помочь подвести инфраструктуру к их участкам. Открытое письмо опубликовала на своем сайте Приморская региональная общественная организация «Совет многодетных родителей». В обращении говорится о невыполнении городскими и краевыми властями обязанностей по обеспечению дорожной и коммунальной инфраструктурой участков, выданных семьям с тремя и более детьми.

В этом же году состоялся митинг, где приморцы потребовали выполнить обещания и провести к выданным им участкам дороги и электроэнергию — это дало небольшой сдвиг с места. Городские и краевые власти дали обещание в кратчайшие сроки решить эту проблему. Многие семьи получили порубочные билеты и начали вырубку леса. Позже выяснилось, что отсутствие дорог и инфраструктуры не единственное препятствие к освоению выделенной земли — участки в районе бухты Лазурной находятся в границах памятника природы — посадок кедра корейского.

Власти пообещали такие земли изъять, а семьям предложили выбрать новые участки либо придумать какой-нибудь другой выход из сложившейся ситуации.

Всего во Владивостоке сформировано 2 252 земельных участка для многодетных семей. При этом ни один из них до сих пор не обеспечен сетями электроснабжения, водоснабжением, водоотведением и подъездными автодорогами, что делает невозможным начало их освоения. Администрация города пообещала до конца 2017 года обеспечить участки вышеперечисленной инфраструктурой.

За окном 2018 год, за это время жеребьевка участков проводилась уже более 40 раз. Только вот большинство многодетных семей так и не видели обещанной инфраструктуры.

«Участок мы получили в 2016 году в поселке Заводской. Местность для строительства хорошая, нет ни оврагов, ни ручьев, но это очень далеко от города. Я, как только его получила, хотела продать, но покупателей на такую землю до сих пор нет. Хочу уже избавиться от участка, не нужен он мне. Еще налог на участок приходит, небольшой конечно, но все равно деньги не лишние» — рассказала многодетная мама Марина.

Каждая многодетная семья до сих пор надеется на государство и может только мечтать о своем уютном домашнем очаге. Люди просто не могут самостоятельно заниматься участками. Ведь чтобы построить дом, необходимы электросети, а для этого нужно вырубить лес, а для вырубки леса нужны дороги.

«Участок получили давно, а пользоваться им до сих пор нельзя. Проложить дорогу стоит более миллиона рублей, ну какая многодетная семья может себе это позволить? Государство обещает постоянно наладить инфраструктуру, но мы уже и ждать перестали», — посетовала другая многодетная мама Анастасия.

Председатель Приморской региональной общественной организации «Совет многодетных родителей» Ирина Медведева рассказала корреспонденту PRIMPRESS, что никакого развития нет, есть только обещания от администрации.

«Могу сказать абсолютно твердо, на сегодняшний день нет никакого прогресса в обеспечении земельных участков многодетных семей инфраструктурой. Митинг мы уже проводили в 2015 году, как видите, не помогло. Жалобы Путину писали, тоже не помогло. На данный момент по Владивостоку у нас есть три отдельных поручения президента, которые до настоящего момента не выполнены. Трудно сказать, что именно может повлиять на эту ситуацию. Пока не будет поставлены четкие сроки, все это так и будут откладывать в долгий ящик».