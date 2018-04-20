В Ростовской области появятся города и рубежи воинской доблести

В частности, по данным комиссии по присвоению городам, станицам и селам региона почетных наименований, городу Миллерово присвоено почетное звание Ростовской области «Город воинской доблести», а Шолоховскому и Тарасовскому районам — почетное звание «Рубеж воинской доблести».

Региональный закон, дающий право присвоения таких званий, был принят весной прошлого года. Донской регион стал одним из первых в стране регионов, в котором приняли подобный закон.