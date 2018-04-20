В Зеленограде открылся сезон ярмарок выходного дня

С 20 апреля, после зимнего перерыва, возобновили свою работу ярмарки выходного дня. В столице организованы 102 торговые площадки, расположенные в разных районах города.

В Зеленограде приобрести сельхозпродукцию можно в трех местах: у ТЦ «Ольга» в 11-м микрорайоне, возле Михайловского пруда в 15-м микрорайоне, и на Привокзальной площади со стороны «нового» города. По информации главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, ярмарки выходного дня будут работать до Нового года. Сейчас на них продают, в основном, прошлогодний урожай, но кое-где уже начала появляться и свежая продукция, выращенная в парниках южных регионов.