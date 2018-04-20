Глава Карелии разъяснил, как к нему следует обращаться в соцсетях

19 апреля вечером на своей личной странице «Вконтакте» глава Карелии Артур Парфенчиков закрепил запись о том, как к нему следует обращаться. Цитируем:

«Уважаемые подписчики!

Прошу вас направлять вопросы, обращения и предложения, адресованные мне, только в личные сообщения. Оформлять их следует по форме:

1. ФИО 2. Контактный телефон.

3. Адрес электронной почты (при наличии)

4. Адрес фактического проживания.

5. Суть обращения с конкретизацией проблемы.

6. Инстанции, в которые вы уже обращались с данной проблемой, и полученные ответы (при наличии).»

Артур Парфенчиков также говорит о том, что от правильно составленного письма зависит скорость решения вопроса и отдельно просит:

«Не размещайте запросы в комментариях».

Также глава Карелии публикует список и адреса региональных кураторов.

Отметим, что с самого начала своей работы в должности Артур Парфенчиков стал активно использовать соцсети. Однако есть мнение, что корректность его общения с населением в соцсетях не всегда можно назвать безупречной. Подробнее об этом в нашем материале ««Пощады не будет никому»: как власть в Карелии общается с народом».