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Глава Карелии разъяснил, как к нему следует обращаться в соцсетях
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Глава Карелии разъяснил, как к нему следует обращаться в соцсетях 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Артур Парфенчиков не жалует комментарии.
19 апреля вечером на своей личной странице «Вконтакте» глава Карелии Артур Парфенчиков закрепил запись о том, как к нему следует обращаться. Цитируем:
«Уважаемые подписчики!
Прошу вас направлять вопросы, обращения и предложения, адресованные мне, только в личные сообщения. Оформлять их следует по форме:
1. ФИО  2. Контактный телефон.
3. Адрес электронной почты (при наличии)
4. Адрес фактического проживания.
5. Суть обращения с конкретизацией проблемы.
6. Инстанции, в которые вы уже обращались с данной проблемой, и полученные ответы (при наличии).»
Артур Парфенчиков также говорит о том, что от правильно составленного письма зависит скорость решения вопроса и отдельно просит:
«Не размещайте запросы в комментариях».
Также глава Карелии публикует список и адреса региональных кураторов.
Отметим, что с самого начала своей работы в должности Артур Парфенчиков стал активно использовать соцсети. Однако есть мнение, что корректность его общения с населением в соцсетях не всегда можно назвать безупречной. Подробнее об этом в нашем материале ««Пощады не будет никому»: как власть в Карелии общается с народом».
По материалам: ptzgovorit.ru
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