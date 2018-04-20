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Эксперт: Переговоры Джона Болтона с послом РФ Анатолием Антоновым — позитивный шаг
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Эксперт: Переговоры Джона Болтона с послом РФ Анатолием Антоновым — позитивный шаг 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Накануне состоялась встреча советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джона Болтона и посла Российской Федерации в США Анатолия Антонова.
Стороны обсудили отношения между Россией и США. Джон Болтон подчеркнул, что установление хороших отношений отвечает интересам обеих стран.
Он также отметил, что отношения улучшаться, если Россия выполнит ряд условий. В частности предоставит ответы по ряду вопросов: вмешательство в выборы 2016 года, ситуация в Сирии и на территории Украины.
Политолог Игорь Рябов полагает, что подобные переговоры — это позитивный шаг, так как спорные вопросы между странами будут обсуждаться на дипломатическом уровне.
— Попытка разговора, как и недавний отказ Трампа от новых санкций, показывает, что дальнейшая возгонка конфликта рискованна, прежде всего не для России, а для Трампа. То, что переговорщиком стал жесткий Болтон, и это хорошо: разговор на повышенных тонах лучше, чем конфликт двух ядерных держав на основе fake news, с которыми давно борется Трамп, — отметил эксперт в интервью ФАН.
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