Эксперт: Переговоры Джона Болтона с послом РФ Анатолием Антоновым — позитивный шаг

Стороны обсудили отношения между Россией и США. Джон Болтон подчеркнул, что установление хороших отношений отвечает интересам обеих стран.

Он также отметил, что отношения улучшаться, если Россия выполнит ряд условий. В частности предоставит ответы по ряду вопросов: вмешательство в выборы 2016 года, ситуация в Сирии и на территории Украины

Политолог Игорь Рябов полагает, что подобные переговоры — это позитивный шаг, так как спорные вопросы между странами будут обсуждаться на дипломатическом уровне.

— Попытка разговора, как и недавний отказ Трампа от новых санкций, показывает, что дальнейшая возгонка конфликта рискованна, прежде всего не для России, а для Трампа. То, что переговорщиком стал жесткий Болтон, и это хорошо: разговор на повышенных тонах лучше, чем конфликт двух ядерных держав на основе fake news, с которыми давно борется Трамп, — отметил эксперт в интервью ФАН.