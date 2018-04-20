Законопроект об уголовной ответственности за пособничество незаконной миграции приняли в первом чтении

Депутаты столичного парламента приняли в первом чтении проект постановления о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно— процессуальный кодекс РФ.

Если законопроект примут, то за организацию незаконной миграции, незаконного пребывания иностранных граждан в России и незаконного транзитного проезда можно будет угодить за решетку. Также уголовно наказуемым будет считаться и содействие незаконному получению необходимых для этого документов или их незаконное предоставление. Виновного обяжут выплатить штраф в размере до двухсот тысяч рублей или отправят на принудительные работы продолжительностью до трех лет.

Алексей Шапошников. «Принципиально важно, что проект федерального закона предусматривает ответственность исключительно за умышленные действия, способствующие незаконной миграции. Это обусловлено необходимостью предусмотреть не просто кару за преступление, но и повысить уровень гражданской сознательности, — сказал председатель Мосгордумы

В прошлом году в Россию въехали 15,7 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Было зарегистрировано 1239 преступлений в области организации незаконной миграции, а число административных нарушений превысило полтора миллиона.