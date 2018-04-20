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Президент Венесуэлы выразил готовность урегулировать дипломатический кризис с Панамой
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Президент Венесуэлы выразил готовность урегулировать дипломатический кризис с Панамой 

ИА Синьхуа 1 час назад
Каракас, 20 апреля /Синьхуа/ — Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду в соцсетях заявил о намерении вместе с правительством Панамы урегулировать кризис в двусторонних отношениях.
Н. Мадуро сообщил о том, что готов вместе с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой решить проблемы, возникшие в межгосударственных связях. Он выразил надежду на то, что стороны смогут «перелистнуть страницу» в двусторонних отношениях, и попросил президента Панамы «предпринять действия».
Н. Мадуро также рассказал, что на днях делегации двух стран провели тайную встречу в третьей стране, но на ней не было достигнуто никаких договоренностей. Он выразил надежду на личную встречу с Х. К. Варелой для урегулирования межгосударственных разногласий, заявив, что у него «есть вариант решения проблем».
Напомним, что в конце марта правительство Панамы объявило о включении в санкционный список 55 высокопоставленных лиц Венесуэлы, в том числе президента Н. Мадуро, и 16 венесуэльских предприятий. Министерство иностранных дел Панамы отметило, что данные меры нацелены на совместную с США и ЕС защиту международной финансовой системы, демократии и прав человека.
В ответ на это правительство Венесуэлы в начале апреля объявило о приостановке на 90 дней экономических, торговых и финансовых связей с 22 физическими и 46 юридическими лицами Панамы. После этого Панама отозвала своего посла из Венесуэлы и потребовала от венесуэльского правительства отозвать своего посла из Панамы.
10 апреля правительство Панамы объявило о решении приостановить на 90 дней с возможным продлением все перевозки венесуэльских авиалиний в Панаме — как пассажирские, так и грузовые. В ответ на панамские санкции Венесуэла объявила о замораживании счетов всех панамских компаний. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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