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Почта получила штраф за потерянное заказное письмо в Волгограде
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Почта получила штраф за потерянное заказное письмо в Волгограде 

АиФ Волгоград 54 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оштрафовал ФГУП «Почта России» на 30 000 рублей за утерю заказного письма.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе волгоградского арбитражного суда, в Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия поступила жалоба от жителя Дзержинского района областного центра. Мужчина в ноябре 2017 года два раза обратился в «Почту России», чтобы получить заказное письмо, однако ему отказали. Суд принял решение, что последняя не выполнила обязанности оператора почтовой связи, а также не обеспечила качество услуг в соответствии с нормативными актами и не приняла достаточных мер для обеспечения сохранности письма.
Добавим, что в течение года почтовый оператор уже привлекался к ответственности за потерю письма другого волгоградца.
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