Почта получила штраф за потерянное заказное письмо в Волгограде

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оштрафовал ФГУП «Почта России» на 30 000 рублей за утерю заказного письма.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе волгоградского арбитражного суда, в Управление Роскомнадзора по Волгоградской области Республике Калмыкия поступила жалоба от жителя Дзержинского района областного центра. Мужчина в ноябре 2017 года два раза обратился в «Почту России», чтобы получить заказное письмо, однако ему отказали. Суд принял решение, что последняя не выполнила обязанности оператора почтовой связи, а также не обеспечила качество услуг в соответствии с нормативными актами и не приняла достаточных мер для обеспечения сохранности письма.

Добавим, что в течение года почтовый оператор уже привлекался к ответственности за потерю письма другого волгоградца.