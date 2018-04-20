Оросительные системы готовятся к вводу в эксплуатацию согласно плану — Минсельхоз России

Оросительные системы готовятся к вводу в эксплуатацию согласно плану — Минсельхоз РоссииПредставители министерства сообщают, что плановые работы идут согласно установленному графику и не отличаются от показателей прошедшего года. Подготовительные работы, позволят привести системы полива в надлежащее состояние к вегетационному периоду сельскохозяйственных культур. Помимо этого, системы водоотлива позволят отвести чрезмерную влагу от насаждений.

Во всех федеральных округах степень подготовки оросительных систем идет согласно установленному графику и будут введены в эксплуатацию к началу весеннего сева текущего года.