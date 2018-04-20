Ещё
Оросительные системы готовятся к вводу в эксплуатацию согласно плану — Минсельхоз России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оросительные системы готовятся к вводу в эксплуатацию согласно плану — Минсельхоз России 

Банки Сегодня 1 час назад
Оросительные системы готовятся к вводу в эксплуатацию согласно плану — Минсельхоз РоссииПредставители министерства сообщают, что плановые работы идут согласно установленному графику и не отличаются от показателей прошедшего года. Подготовительные работы, позволят привести системы полива в надлежащее состояние к вегетационному периоду сельскохозяйственных культур. Помимо этого, системы водоотлива позволят отвести чрезмерную влагу от насаждений.
Во всех федеральных округах степень подготовки оросительных систем идет согласно установленному графику и будут введены в эксплуатацию к началу весеннего сева текущего года.
Банки Сегодня: последние новости
Резкая критика Трампа о Путине Центробанк запустил «регулятивную площадку» «АК БАРС» Банк анонсировал выступление своих спикеров на FinSMM 2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300261
Первый русский бордель назвали спасением нации182
Первый легальный бордель открывается в России353
Поклонская ответила Порошенко про князей316
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой76
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:52
Грабители напали на кондитерскую, но поплатились
Криминал Общество
00:39
Мама спасла щенка от удушья
Общество
01:13
Сняли подлодку, пробивающую лед
Оружие Армия
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение