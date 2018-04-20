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С улиц Курска вывезли более 300 кубометров мусора
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С улиц Курска вывезли более 300 кубометров мусора 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В уборке приняли участие более 7 тысяч горожан и 42 единицы техники
По информации городской инспекции ЖКХ, вчера активное участие в наведении порядка приняли сотрудники администрации, коммунальных предприятий, неравнодушные жители. Всего в уборке города приняли участие более 7 тысяч курян и 42 единицы техники.
В ходе общегородской уборки от мусора очистили большие территории в Северо-западном жилом районе, в центральной и северной частях Курска, в жилом районе КЗТЗ, в других районах Железнодорожного и Сеймского округов. На полигон бытовых отходов вывезено более 334 кубометра мусора.
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