С улиц Курска вывезли более 300 кубометров мусора 

В уборке приняли участие более 7 тысяч горожан и 42 единицы техники
По информации городской инспекции ЖКХ, вчера активное участие в наведении порядка приняли сотрудники администрации, коммунальных предприятий, неравнодушные жители. Всего в уборке города приняли участие более 7 тысяч курян и 42 единицы техники.
В ходе общегородской уборки от мусора очистили большие территории в Северо-западном жилом районе, в центральной и северной частях Курска, в жилом районе КЗТЗ, в других районах Железнодорожного и Сеймского округов. На полигон бытовых отходов вывезено более 334 кубометра мусора.