С улиц Курска вывезли более 300 кубометров мусора

В уборке приняли участие более 7 тысяч горожан и 42 единицы техники

По информации городской инспекции ЖКХ, вчера активное участие в наведении порядка приняли сотрудники администрации, коммунальных предприятий, неравнодушные жители. Всего в уборке города приняли участие более 7 тысяч курян и 42 единицы техники.