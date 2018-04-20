«Крыша протекает на нас, на детей» — куйбышевцы жалуются на жилье

Новый дом на Светлой, 12 заселили пять лет назад. Квартиры жильцы получили взамен ветхого жилья. Рассказывают, проблемы начались практически сразу.

— Мы пришли сюда, здесь была температура двенадцать градусов. Батареи пришлось заменить, зайдите, посмотрите в доме, это не батареи для Сибири, — говорит жительница дома №12 по улице Светлая Светлана Горелова.

В комнатах сырость и грибок на стенах. Решения проблемы, по словам жильцов, не могут найти ни администрация, ни застройщик, ни управляющая компания.

— От администрации, от депутата, от строительства компании — ото всех пришли отписки, заявления, что в течение десяти дней должны все исправить. Уже пятый год мы занимаемся беготней, а мне все пишут и пишут, — говорит жительница дома №12 по улице Светлая Наталья Родионова.

Дом специалисты обследуют еще раз. Решение проблемы озвучат через месяц. А вот капитальный ремонт двухэтажной постройке, которой уже больше ста лет, требуется сейчас.

— Крыша бежит, до первого этажа протекает. Мы можем встать в три часа ночи, и все это бежит на нас, на детей. В подвалах вода. Горячей воды нет, — говорит жительница дома №2 по улице Шишкова Светлана Бурматова.

Вся проблема в том, что дом является объектом культурного наследия. Отремонтировать его уже пытались несколько лет назад. Начали с крыши. Однако работы были выполнены некачественно.

— По крыше замечания, серьезные замечания. Не было утепления, вентиляция не выведена, ну и в целом по качеству вопросы. Поэтому фондом эти работы не оплачены, — сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов

Ремонтировать дом будут в следующем году. Сегодня готовят проект, ищут добросовестного подрядчика. Проблему этого дома под отдельный контроль возьмут областные депутаты.

— Мы озвучим на комитете этот вопрос и тогда поэтапно решим, как ускорить процесс введения нового подрядчика и решение вопроса с капитальным ремонтом, — сообщил председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Покровский

К концу этого года обещают сдать насосно-фильтровальную станцию. Реконструкцию объекта ведут с 2015 года. Областному бюджету он обойдется в 600 миллионов рублей.

— Пуско-наладка произведена, вода на сегодняшний проверку прошла, город получает чистую воду, претензий к этой части нет. Эксплуатацией занимается местный «Горводоканал», но объект в эксплуатацию не принят, — сообщил временно исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт

Вопрос передачи НФС сегодня решается в Арбитражном суде. К подрядчикам у местных властей есть ряд претензий. Не будет ли их к строителям Ледового дворца, пока не ясно. Объект стоимостью больше 200 миллионов рублей должны сдать уже к концу этого года. Масштабные строительные работы обещают начать со дня на день.