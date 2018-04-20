Суд обязал чиновников установить светофоры в центре Скопина

В Рязанском областном суде рассмотрели апелляционная жалобу администрации по административному исковому заявлению прокурора о понуждении к совершению действий, сообщает пресс-служба облсуда.

Установлено, что прокурор обратился с иском в районный суд с иском, в котором просил признать незаконным бездействие администрации. По мнению прокуратуры, чиновники не выполняли требования законодательства о безопасности дорожного движения по установке светофоров у наземного нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении улиц Толстого и Ленина.