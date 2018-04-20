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Европейские туристы совершили кругосветное путешествие на тольяттинской «копейке»
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Европейские туристы совершили кругосветное путешествие на тольяттинской «копейке» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Чешские путешественники Филипп Вогель и Петр Явурек проехали на ВАЗ-2101 тридцать стран на четырех континентах.
Машину приобрели за 40 тысяч рублей. Но предстартовая подготовка потребовала немалых вложений, «копейке» заменили мотор и значительную часть деталей. В результате отечественная легковушка выдержала испытание 50 тысячами километров дорог.
Железный конь стал домом для чехов
— Автотуристы побывали в Польше, Москве, Азии, Латинской Америке, преодолели горы Памира и Анд, а также прокатились по «дороге смерти» в Боливии. В пути мужчины потратили около полутора миллионов рублей, — рассказали в тольяттинской мэрии.
«Жигули» выдержали все испытания в дороге
В Тольятти они заезжали весной прошлого года и вернулись на родину легендарного автомобиля 19 апреля. Теперь автоветеран займет почетное место в музее АВТОВАЗа. А Филипп и Петр готовятся к новому путешествию на «Ладе-Весте».
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