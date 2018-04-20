Европейские туристы совершили кругосветное путешествие на тольяттинской «копейке»

Чешские путешественники Филипп Вогель и Петр Явурек проехали на ВАЗ-2101 тридцать стран на четырех континентах.

Машину приобрели за 40 тысяч рублей. Но предстартовая подготовка потребовала немалых вложений, «копейке» заменили мотор и значительную часть деталей. В результате отечественная легковушка выдержала испытание 50 тысячами километров дорог.

Железный конь стал домом для чехов

— Автотуристы побывали в Польше Москве , Азии, Латинской Америке, преодолели горы Памира и Анд, а также прокатились по «дороге смерти» в Боливии . В пути мужчины потратили около полутора миллионов рублей, — рассказали в тольяттинской мэрии.

«Жигули» выдержали все испытания в дороге