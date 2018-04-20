Специальный трамвайный маршрут до «Самара Арены» будет включать пять остановок

Трамваи будут следовать от ул. Спортивная до стадиона «Самара Арена» с остановками: музей им. Алабина, пл. Славы, ул. Осипенко, КРЦ «Звезда, Барбошина поляна.

Кроме того, в дни матчей будут работать специальные маршруты, которые будут осуществлять доставку зрителей до стадиона „Самара Арена“ и на площадь им. В. В. Куйбышева. Шаттлы будут доставлять болельщиков до пл. Революции и цирка, оттуда уже предусмотрены пешеходные маршруты до площади Куйбышева — по ул. Куйбышева и ул. Молодогвардейская соответственно. Также пешеходное движение предусмотрено по ул. Красноармейская. Эти улицы будут пешеходными лишь в дни проведения матчей на стадионе „Самара Арена“, то есть шесть дней.

Что касается движения общественного транспорта, то его работа будет скорректирована. Известно, что общественный транспорт с ул. Куйбышева будет перенесен на ул. Максима Горького, а с улиц, расположенных выше — на ул. Арцыбушевская. Подробная схема будет опубликована позже.