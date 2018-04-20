«Самое удивительное — это кладбище китов»: пенсионеры из Екатеринбурга прошли на лыжах по Чукотке

Группа пенсионеров из Екатеринбурга недавно вернулась из лыжного похода по Чукотке. Пять смельчаков, которым уже за 65 лет, добрались до Берингова пролива и видели очертания США . Связывались с родными один раз в день, но говорят, что дети и жены не волновались — уже привыкли к таким похождениям.

— Мы уже 10 лет подряд ходим в походы вместе, но на Чукотке не были, это был пробел, решили на старости лет его закрыть, — объяснил E1.RU участник экспедиции Леонид Петрович Букрин. — Мы прилетели в Анадырь , а оттуда в Бухту Провидения. Она вошла на материк на 38 километров, это очень красиво — заливы, образованные из-за ледника, проливы, скалистые горы. Самое удивительное — это кладбище китов, где лежат останки китов, которых истребляли чукотские охотники. Мы видели пятиметровые челюсти кита, ребра, позвонки. Там даже табуретки и лавочки сделали из позвонков кита.

Кроме Леонида Букрина в поход отправились Дмитрий Тиунов, Евгений Сорокин Александр Блинков и Ольга Ивонина. Многие из них — мастера спорта по спортивному туризму и заслуженные путешественники России . В походе они были 10 дней.

— Даже в апреле там везде лежит снег, приходилось идти на лыжах. Снег обледеневший, идешь как будто по чешуе золотой рыбки, — рассказал Леонид Петрович. — В некоторых местах был очень сильный ветер, поэтому когда устанавливали палатку, то обкладывали её снежными блоками, чтобы не улетела. Если ветер бил в спину, то можно было расстегнуть куртку и нестись вперёд, как на парусе. Если в лицо — то приходилось снимать лыжи и упираться ими. Всего мы прошли более 200 километров, но для нашей команды это не предел. На Чукотке больше 100 горячих источников — вода температурой 80 градусов течет из-под земли, мы лежали в этих ваннах, а вокруг был снег, очень необычно.

Довольно часто путешественники видели следы белых медведей, но говорят, что не боялись их. Знали, что мишки держатся ближе к воде и рыбе, а вглубь материка не ходят. Зато зайцы периодически мимо пробегали.

Самая крайняя точка похода — Берингов пролив, где до Америки остается всего 100 километров. В тот день, когда екатеринбуржцы вышли к проливу, был туман, поэтому они с трудом смогли разглядеть очертания материка. С собой Леонид Петрович привёз домой китовый ус длиной в метр и шириной сантиметров 20. Говорит, что он похож на саблю. Походник повесит ус на стену, «как ружьё у охотников», чтобы напоминал о путешествии на Чукотку.

Кстати, мы уже писали о других пенсионерах из Екатеринбурга, которым не сидится на месте. Это Михаил и Зоя Колмогоровы. Они за четыре года совершили кругосветное путешествие на яхте. И там тоже было много захватывающего, почитайте.