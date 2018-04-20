Лидер рейтинга BitCryptoNews перенесет свое ICO на осень

Лидеры рейтинга ICO, по версии BitCryptoNews, перенесли краудсейл на осень 2018 года. Подобное решение было объяснено публике, как ответная мера, принятая в связи с появлением новых условий регуляции в мире криптовалют.

Аналитики компании рассчитали, что данный период позволит максимально эффективно реализовать выход на ICO. Также представители проекта анонсировали появление некоторых изменений в концепции продаж (вероятно изменение хардкапа), улучшение правовых гарантий, и создания возможности инвестирования в фиатных валютах.

Также представители отметили активную работу с SEC, Европейской комиссией по ценным бумагам. Аналитики и инвесторы обращают внимание на то, что возможно причиной переноса ICO стало нежелание входить в медвежий рынок. Впрочем, представители EXMO не отрицают, что данный фактор действительно рассматривался при принятии окончательного решения.

Тем временем команда EXMO успела побывать на блокчейн-конференции в Далласе , благодаря чему были открыты возможности перенять мировой опыт коллег. Еще одним важным событием стало выступление представителей EXMO на конференции Global Blockchain Summit 2018 в Сочи , где были затронуты важные вопросы о дальнейших этапах развития.

Проект получил первое место рейтинга BitCryptoNews благодаря детальной проработке, эффективной презентации и готовности технических решений. Рядом с ним в лидерах идут ICO: Dorado из Швейцарии и проект Darico, зарегистрирован в Гибралтаре . Рейтинг составляется благодаря детальной оценке каждого проекта, которая состоит из 20 важнейших пунктов, дополненных базовой информацией. Для предоставления объективной оценки изучается документация проекта, пути популяризации, соответствие регуляторным нормам и прочие аспекты. Дополнительно исследуются ветки проектов на сторонних ресурсах, где ведется их активное обсуждение.

Возвращаясь к рейтингу, невозможно обойти стороной его аутсайдеров. Так, самый низкий результат показало ICO проекта Litecoin Cash (LTCH). Попытавшись «примерить» на себя имя действительно успешной монеты, и купив несколько комментариев в ветке Bitcointalk, команда так и не удосужилась придать своему проекту хотя бы тень индивидуальности.

Ранее мы писали о крупнейших аферах в ICO за прошлый год. Читайте материалы в частях первой и второй.

текст: Евгения Лиходей, фото: Pexels