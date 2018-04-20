Два новых городских округа появились в Прикамье

Депутаты законодательного собрания Пермского края поддержали законопроекты о создании в Горнозаводске Оханске городских округов, в ближайшее время должны пройти публичные слушания, однако идею ранее уже поддержали местные депутаты.

Кроме того, пермские парламентарии поддержали законопроекты о присоединении сельских поселений Гремячинского и Кизеловского муниципальных районов к городским округам.

Напомним, процессы преобразования муниципальных районов в городские округа (объединение районов и их центральных городов) идут в Гремячинском , Кизеловском, Краснокамском , Чайковском и Кунгурском районах.

До конца года на этих территориях будет действовать переходный период, когда нужно будет сформировать новые органы МСУ и принять устав.