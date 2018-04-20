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Два новых городских округа появились в Прикамье
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Два новых городских округа появились в Прикамье 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Депутаты законодательного собрания Пермского края поддержали законопроекты о создании в Горнозаводске и Оханске городских округов, в ближайшее время должны пройти публичные слушания, однако идею ранее уже поддержали местные депутаты.
Кроме того, пермские парламентарии поддержали законопроекты о присоединении сельских поселений Гремячинского и Кизеловского муниципальных районов к городским округам.
Напомним, процессы преобразования муниципальных районов в городские округа (объединение районов и их центральных городов) идут в Гремячинском, Кизеловском, Краснокамском, Чайковском и Кунгурском районах.
До конца года на этих территориях будет действовать переходный период, когда нужно будет сформировать новые органы МСУ и принять устав.
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