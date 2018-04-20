22 апреля в Воронеже будет перекрыта улица Карла Маркса 

Воронежские власти предупредили, что 22 апреля будет перекрыт участок улицы Карла Маркса.
Движение на участке от улицы Революции 1905 года до ледового дворца спорта «Юбилейный» закроют с 11.00 до 16.00. Там будет проходить детский праздник «Светлая Пасха». Настоятель храма Пророка Самуила обратился к властям с просьбой освободить улицу от автомобилей.
Кстати, до 22 апреля в Воронеже продолжается пасхальная выставка-ярмарка. В субботу, 21 апреля, еще можно успеть послушать концерт колокольного звона, который завершится перекличкой колоколов храмов Воронежа. В 22 апреля в Благовещенском кафедральном соборе пройдет праздничный концерт, вход на который свободный.