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22 апреля в Воронеже будет перекрыта улица Карла Маркса
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22 апреля в Воронеже будет перекрыта улица Карла Маркса 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Воронежские власти предупредили, что 22 апреля будет перекрыт участок улицы Карла Маркса.
Движение на участке от улицы Революции 1905 года до ледового дворца спорта «Юбилейный» закроют с 11.00 до 16.00. Там будет проходить детский праздник «Светлая Пасха». Настоятель храма Пророка Самуила обратился к властям с просьбой освободить улицу от автомобилей.
Кстати, до 22 апреля в Воронеже продолжается пасхальная выставка-ярмарка. В субботу, 21 апреля, еще можно успеть послушать концерт колокольного звона, который завершится перекличкой колоколов храмов Воронежа. В 22 апреля в Благовещенском кафедральном соборе пройдет праздничный концерт, вход на который свободный.
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