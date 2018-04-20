У нас пряники заканчиваются: мэр Ярославля потребовал очистить фасады домов

Сегодня на общегородском совещании главы районов отчитались перед мэром Ярославля Владимиром Слепцовым о порученной им неделю назад очистке фасадов и столбов от объявлений и граффити.

Отчётом мэр остался недоволен, главам не удалось приукрасить свои достижения.

— Почему Дзержинский район до сих пор весь в наклейках? Я в курсе, в каком районе какие проблемы, — сказал Владимир Слепцов. — Делаю замечание.

Попытался оправдаться глава Заволжского района Андрей Мамонтов

— Очистили от объявлений улицу Космонавтов, на следующий день опять расклеили, — сказал Андрей Мамонтов. — Двоих расклейщиков удалось поймать.

Мэр предложил главам районов города сделать у каждого подъезда доски объявлений, чтобы клеили на них, а не на стенах, красить стены специальной краской и плотнее взаимодействовать с УМВД

— Есть специальная краска, на которой не остаётся клей — всё просто тряпочкой стирается, — сказал Владимир Слепцов. — На объявлениях указаны номера телефонов, отрабатывайте их с полицией.

Очистить все фасады от граффити, объявлений и грязи должны к майским праздникам. Особое внимание мэр обратил на здания, у которых есть собственник — именно он должен очистить свой фасад.

— У всех объектов торговли должно быть чисто и вымыто, — сказал Владимир Слепцов. — Пряники у нас заканчиваются, нужен будет кнут. Если люди не понимают по-хорошему, то будем штрафовать.

В начале апреля Владимир Слепцов потребовал убрать в городе мусор, появившийся из-под растаявшего снега.

— Выдайте дворникам мешки, пусть они его руками собирают, — предложил мэр.