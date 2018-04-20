В Москве завершился первый в России Industrial Robotics Workshop

Об этом сообщили «Ленте.ру» организаторы мероприятия.

Участники встречи обсудили ключевые вопросы развития робототехнической отрасли и пришли к ряду выводов. В частности, Гудрун Лиценбергер, генеральный секретарь IFR отметила: «Я думаю, в длительной перспективе роботы будут применяться во всех отраслях промышленности. В таких как электроника, машиностроение и станкостроение, автомобилестроение роботы уже показали очень высокие результаты повышения продуктивности на предприятиях».

Что касается широко распространенного мифа и опасения, что внедрение роботов убьет ряд профессий и спровоцирует рост безработицы, генеральный секретарь IFR прокомментировала так: «Роботы заменят человеческий труд по ряду сложных задач, к примеру, на особо опасных для человека производствах». «Я бы сказала, что внедрение промышленных роботов приведет к появлению новых профессий. Мы сегодня испытываем большую потребность в специалистах особой квалификации. И, как сегодня неоднократно отмечали эксперты, нехватка кадров является одним из самых больших факторов, тормозящих рынок робототехники, в частности в России », — подчеркнула Лиценбергер.

Словакия, Польша, Румыния, Венгрия. В свою очередь, международные специалисты и представители международного рынка робототехники отметили, что Россия имеет огромный потенциал для развития робототехнической отрасли и у нее есть все для этого, и промышленность, и инфраструктура. Тем не менее, согласно данным, представленным президентом Yaskawa Robotics Europe, Бруно Шнекенбургер, показатели по использованию роботов в российской промышленности находятся на очень низком уровне — на 10 тысяч работников в России приходится всего три робота. В странах Восточной Европы Россия находится лишь на шестом месте по плотности внедрения роботов, уступая таким странам как Чехия

Сингапур, Германия, Япония и Швеция — лидеры по количеству роботов на душу населения. В Корее — на 10 тысяч работников приходится 631 робот. По общему количеству устанавливаемых роботов в год — лидирует Китай — 87 тысяч роботов по итогам 2016 года. Второе место занимает Корея, затем Япония и потом США . В Европе самой активной на рынке робототехники является Германия.

Одновременно с этим международные эксперты отметили, что, по итогам исследования, в России в 2017 году произошел рекордный скачек — рост на установку промышленных роботов на производствах составил 84 процента по сравнению с аналогичным показателем в 2016 году. Однако в абсолютных числах показатели все еще сравнительно низкие.