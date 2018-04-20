Как избавиться от грызунов и навести порядок на стройке?

Читатели нашей газеты жалуются на нежелательное соседство. В доме на улице Озерной, 4/9 появились мыши, а под окнами дома 31 на ул. Коштоянца на строительной площадке рабочие незаконно воздвигли баню. И активно ею пользуются.

«В нашем доме на ул. Озерной, д.4/9 периодически появляются грызуны. Пока только мыши, но они бегают по квартирам», — сообщает старшая по дому Галина Александровна.

Главный государственный санитарный врач по Западному административному округу города Москвы Татьяна Шушерина: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите¬лей и благополучия человека по Западному административному округу г. Москвы сообщает следующее: по результатам проведенного 28.03.2018г. сотрудниками Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» в ЗАО по поручению территориального от¬дела обследования жилого дома №4/9 по ул. Озерная, наличие грызунов не установлено.

Также, по представленной управляющей компанией — ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» информации, дератизационные мероприятия по указанному адресу проводятся регулярно, в соответствии с графиком. 14 марта 2018г. специалистами Дезстанции №1 ГУП «МГЦД» были проведены дератизационные мероприятия в доме на ул. Озерная, д.4/9. Дополнитель¬ная обработка проведена 21.03.2018г.

Наталья Владимировна с ул. Коштоянца, 31 сообщает о том, что рядом с ее домом в данный момент расположена строительная площадка (в районе идет активный снос пятиэтажек — ред.) На этой площадке располагаются бытовки, где живут рабочие, туалет, но этого мало — строители возвели самодельную баню, которую регулярно посещают, причем делают это вызывающе откровенно, никого и ничего не стесняясь. Выходят на улицу почти без одежды. Туалет тоже не радует — в нем обычно не закрывается дверь. Зрелище, как говорится, не из приятных. И все это наша читательница принуждена видеть из окон своей квартиры.