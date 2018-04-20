28 апреля состоится генеральная уборка окружной столицы!

Хантымансийцы различных возрастов и профессий, школьники и студенты, трудовые коллективы приглашаются к участию в первом в этом году массовом городском субботнике, который пройдет в канун Праздника Весны и Труда.

«Коммунальные службы югорской столицы в круглосуточном режиме ведут работу по наведению чистоты и порядка на улицах и оснащены для этого всем необходимым. Однако участие наших жителей в наведении порядка после долгих зимних месяцев — крайне важно, — отметил исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Александр Ксенофонтов . — Субботники — это не только возможность освободить от мусора лесопарковые зоны, скверы, парки, дворы, территории школ, больниц, учреждений соцзащиты, но и возможность провести время в компании друзей, соседей, коллег. Такие мероприятия способствуют сплочению всего городского сообщества и направлены, в том числе на воспитание бережного отношения к городу у подрастающего поколения».

В текущем году, чтобы привести после зимы столицу автономного округа в порядок, Администрация Ханты-Мансийска организует 4 общегородских субботника, в которых предполагается задействовать более 160 организаций окружного центра. Днями санитарной уборки объявлены — 28 апреля, 4 и 18 мая и 9 июня.

Субботник, который состоится 28 апреля, приурочен к ежегодной Всероссийской экологической акции «Зеленая весна». Это федеральный проект, основанный Неправительственным экологическим фондом имени В. И. Вернадского, стартовал в 2014 году. Мероприятия, проходящие под эгидой «Зеленой Весны» объединили более 6,5 миллионов человек в 80 субъектах Российской Федерации . Ежегодно к акции присоединяются новые города, компании, волонтерские и добровольческие отряды. В этом году участником проекта станет и Ханты-Мансийск.

Отметим, что с каждым годом количество желающих навести порядок в окружном центре, растёт. Так, в 2017 году в субботнике приняли участие более 130 организаций, силами которых было собрано 780 кубометров мусора, в этом году планируется привлечь более 160 организаций. Уборкой территории водоемов займутся волонтерские отряды. Куратором субботников назначен Департамент городского хозяйства.

Список территорий, на которых будет проводиться уборка уже сформирован. При этом желающие горожане присоединиться к субботнику, могут обратиться в отдел экологии Департамента городского хозяйства по телефону: 32-33-92, после чего им будет определена территория, которую необходимо освободить от мусора. По вопросам обеспечения инвентарем для участников городского субботника так же необходимо обращаться в департамент городского хозяйства.