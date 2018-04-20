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Саратовские девушки снялись обнаженными для глянцевого журнала
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Саратовские девушки снялись обнаженными для глянцевого журнала 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Татьяна Бровкина и Дарья Ляшенко участвуют в фотоконкурсе, главным призом в котором станет публикация фото на обложке журнала «MAXIM».
На сайте мужского издания федерального уровня идет голосование, которое и определит победительницу из 100 участниц.
Однако пока саратовчанки не входят в горячую «десятку» красоток, но в этом могут помочь пользователи. В настоящий момент Ляшенко опустилась на 26-е место с 19-й строчки, а Бровкина — с 38-го на 42-е.
Победительница «Мисс MAXIM-2018» будет определена 19 июля. Именно эта модель украсит главную обложку эротического издания, которое выйдет в сентябре текущего года. Татьяна Бровкина Дарья Ляшенко
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