Саратовские девушки снялись обнаженными для глянцевого журнала

Татьяна Бровкина и Дарья Ляшенко участвуют в фотоконкурсе, главным призом в котором станет публикация фото на обложке журнала «MAXIM».

На сайте мужского издания федерального уровня идет голосование, которое и определит победительницу из 100 участниц.

Однако пока саратовчанки не входят в горячую «десятку» красоток, но в этом могут помочь пользователи. В настоящий момент Ляшенко опустилась на 26-е место с 19-й строчки, а Бровкина — с 38-го на 42-е.

Победительница «Мисс MAXIM-2018» будет определена 19 июля. Именно эта модель украсит главную обложку эротического издания, которое выйдет в сентябре текущего года. Татьяна Бровкина Дарья Ляшенко