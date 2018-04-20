Как Германия и СССР укрепляли обороноспособность друг друга перед войной

После Первой мировой войны Германия и Советская Россия оказались, по современной терминологии, странами-изгоями в Европе. Это, несмотря на идеологические разногласия, вело к сближению этих стран. В апреле 1922 года на международной конференции в Рапалло близ Генуи представители РСФСР и Германии подписали договор о дружбе и сотрудничестве. [С-BLOCK]

Версальским договором 1919 года Германия была лишена права иметь большую сухопутную армию, бронетанковые и химические войска, военную авиацию. Во время советско-германских переговоров в Рапалло шла речь о том, чтобы предоставить Германии возможность обучать свои офицерские кадры для запрещённых Версалем родов войск в Советском Союзе. Военные круги Германии готовились к реваншу за Первую мировую войну, советское руководство — к мировой революции. Но на данном этапе выгода казалась обоюдной.

Военно-учебные центры создавались и оснащались почти исключительно за счёт Германии. При этом они были смешанными: подготовку в них проходили не только офицеры рейхсвера, но и командиры Красной армии. Инструкторами были немецкие офицеры, прошедшие Первую мировую войну. Техника также была в основном немецкая, изготовленная, в обход запретов Версальского договора, в таких странах, как Швеция Нидерланды и т.п. Советской военной техники в тот период было вообще ещё очень мало, но в последний период существования школ она также появляется в их технопарке. [С-BLOCK]

Всего в 1925-1928 гг. были открыты три школы: авиационная рядом с Липецком , танковая «Кама» под Казанью и химических войск «Томка» в Саратовской области . Обучение там было секретным, чтобы избежать разоблачений со стороны западных разведок (хотя утечки информации происходили и иногда ставили под угрозу всю программу сотрудничества). Немецкий персонал носил военную форму РККА без знаков различий.

Одновременно развивалось и открытое военное сотрудничество по линии посещения военных манёвров друг у друга. Германские делегации были в 20-е гг. единственными иностранными миссиями, присутствовавшими на манёврах РККА. Советские делегации, в которые входили такие известные военачальники, как Тухачевский, Мерецков, Уборевич, Якир и др., также регулярно посещали манёвры рейхсвера (так назывались вооружённые силы Германии до 1935 года).

Из этих фактов иногда делают необоснованный вывод, что СССР на свою голову подготовил кадры вермахта. На самом деле, учителями в этих школах были немецкие офицеры, и именно командиры РККА черпали у них знания и опыт для будущей войны. Общее количество подготовленных таким образом командных кадров было мизерным. Так, «Кама» подготовила всего около 250 советских и 30 немецких танкистов, «Липецк» — 120 немецких лётчиков (число советских неизвестно). Ни один крупный советский или немецкий военачальник не обучался в этих школах. Самым известным из советских выпускников стал впоследствии генерал С. М. Кривошеин. Сведения, будто сам Хайнц Гудериан закончил центр «Кама», неверны. Он лишь один раз посетил этот центр в 1929 году в силу своего служебного положения генерал-инспектора автомобильных войск рейхсвера. [С-BLOCK]

Советско-германское военное сотрудничество было свёрнуто не сразу после прихода Гитлера к власти в Германии. Ещё в мае 1933 года представительная делегация рейхсвера присутствовала на манёврах Красной армии. Совместные учебные центры закрылись только в сентябре 1933 года.

К аспектам советско-германского стратегического сотрудничества в период Веймарской республики (1922-1933) следует отнести и активное участие немецких фирм в индустриализации СССР в годы первой пятилетки (1928-1932). Пожалуй, по своему вкладу в индустриализацию СССР Германия из всех стран уступает только США . Германия поставляла в СССР новейшее промышленное оборудование и специалистов. Без этой иностранной помощи превратить за считанные годы отсталое аграрное государство в одну из первых военно-промышленных держав мира было бы просто невозможно. Получается, что и в военной сфере, и в промышленности Германия значительно больше способствовала усилению СССР до Второй мировой войны, чем СССР — усилению Германии. [С-BLOCK]

Сотрудничество обеих стран возобновилось после совместного раздела Польши в сентябре 1939 года и продолжалось не ослабевая вплоть до 22 июня 1941 года. В этот период Германия и СССР стали главными экономическими партнёрами друг друга. За полтора года между заключением пакта Молотова—Риббентропа и нападением на СССР третий рейх получил от последнего 865 тыс. т нефти, 140 тыс. т марганцевой руды, 14 тыс. т меди, 3 тыс. т никеля, 101 тыс. т хлопка-сырца, более 1 млн т лесоматериалов, 11 тыс. т льна, 26 тыс. т хромовой руды, 15 тыс. т асбеста, 184 тыс. т фосфата, 2736 кг платины и 1 млн 463 тыс. т зерна. Кроме того, СССР полностью обеспечивал в этот период, за счёт реэкспорта из третьих стран, потребности Германии в натуральном каучуке и других колониальных продуктах.

Взамен СССР получал от Германии, главным образом, новейшее промышленное оборудование. Германия поставила в нашу страну за 1940 и первое полугодие 1941 гг. одних только металлорежущих станков (которые в СССР тогда только закупались) 6430 (при их общем импорте в СССР за 1939 г. 3458 штук). Советские военные заводы получали уникальные механизмы для производства отдельных конструкций самолётов, танков, орудий, боеприпасов и т.д. Советские специалисты имели доступ к чертежам новой немецкой военной техники, отдельные образцы которой (преимущественно самолёты) также закупались. Это позволило СССР в короткий срок наладить собственное производство современной боевой авиации. Наконец, СССР получил от Германии линкор «Лютцов», переименованный здесь в «Петропавловск» (немцы назвали «Лютцовом» другой корабль). [С-BLOCK]

В 1940 — 1-м полугодии 1941 гг. СССР поставил в Германию товаров на общую сумму 584,8 млн марок, Германия в СССР — на 426,7 млн марок (данные немецкие). Часто пишут, что в два часа ночи 22 июня 1941 года через станцию Брест проследовал на запад очередной советский эшелон с сырой нефтью, пиломатериалами и т.д. Но точно также и из Германии в СССР до ночи того рокового дня шли эшелоны со станками. Июнь 1941 года (причём только за двадцать один день) стал самым рекордным месяцем по стоимости поставок из Германии в СССР.

Почему правительства СССР и Германии до последнего момента усиленно укрепляли обороноспособность друг друга? Может быть, и Гитлер, и Сталин надеялись, что войны всё-таки удастся избежать? Будет ли когда-нибудь приподнята завеса над этой тайной?..