В подвале студенческого общежития СамГУПС хранили отработанные ртутные лампы

По данным надзорного ведомства, во время прокурорской проверки выявлены нарушения порядка накопления опасных отходов I класса опасности — утративших потребительские свойства ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные лампы.

Нарушения правил хранения таких же лам было выявлено при осмотре места хранения отходов I класса опасности на ООО «Лукойл-АЭРО-Самара». Установлено, что отходы хранятся там не в герметичном контейнере, в помещении, куда проникают талые воды. Опасные отходы, содержащие пары ртути, залиты водой, которая имеет непосредственный контакт с почвой.

А также прокурорской проверкой были установлены факты реализации производственного металлолома предприятий железнодорожного транспорта без предусмотренного законодательством проведения радиационного контроля при подготовке партий металлолома к реализации.

"Неисполнение законодательства о безопасном обращении с отходами создает угрозу жизни и здоровью населения, — подчеркивают в Куйбышевской транспортной прокуратуре. — В целях устранения выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих, прокуратурой внесены представления руководителям ООО «Лукойл-аэро-Самара», ФГБОУ ВО «СамГУПС», Куйбышевской дирекции тяги — структурного подразделения Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» , Локомотивного эксплуатационного депо Самара — структурного подразделения Куйбышевской дирекции тяги — структурного подразделения Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД».

А в контролирующие органы прокуратурой направлены материалы для решения вопроса о привлечении виновных к административной ответственности.