Лавров заявил, что антироссийская кампания в США выдыхается

Глава МИД России Серей Лавров заявил, что антироссийская кампания в США выдыхается, несмотря на то, что её искусственно подпитывали беспрецедентными санкциями.

«Искусственно подпитывали её совершенно беспрецедентными санкциями, рассчитывая, что подобного рода вещами они нас сподвигнут на принятие их условий дальнейшего развития отношений, но это как минимум недальновидно и наивно», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Министр также подчеркнул, что Россия отстаивает свои интересы не ультимативно и пытается искать баланс.

«А они говорят: ну договариваться будем, когда вы скажете, что вы во всем согласны с тем, как устроен мир по-нашему. Вот, собственно говоря, в чём дело», — добавил глава российского МИД.

Ранее Лавров, комментируя возможность ответа на антироссийские действия США, заявил, что реагировать нужно достойно