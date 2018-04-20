Мемориал жертвам геноцида армян могут демонтировать в Кельне

Власти Кельна могут демонтировать мемориал, установленный активистами в центре города в память о жертвах геноцида армян.

Активисты из инициативной группы «Помнить о геноциде» 15 апреля установили полутораметровую стальную скульптуру недалеко от Кельнского собора. Мемориал представляет собой трехгранную пирамиду, увенчанную бронзовым гранатом, пронзенным острием.

«Эта боль затрагивает всех нас», — гласит надпись на мемориале, выгравированная на армянском, английском, немецком и турецком языках.

Создатели попытались отстоять в суде свое право на создание памятника, аргументируя его, в том числе, тем, что установка мемориала обеспечивается основным правом граждан на свободное выражение мнения, но суд не внял аргументам активистов, передает Deutsche Welle

По словам судьи, у создателей нет разрешения на пользование общественными сооружениями на особых основаниях, при этом они не могут претендовать на получение такого разрешения. Право на создание мемориала не проистекает из права на свободное выражение мнения, поскольку это право не регулирует установку памятников в общественных местах, подчеркнул судья. Инициативная группа может оспорить решение суда в Высшем административном суде земли в Мюнстере.