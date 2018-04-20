В Калининградской области на два месяца запретили ловлю рыбы

Калининградской области с 20 апреля и на два месяца запретили любительское и спортивное рыболовство. Это необходимо для охраны весенне-нерестующих видов рыб.

Запрещено ловить рыбу:

— в прибрежной зоне Куршского залива на расстоянии 0,5 км от камышовых зарослей, а при их отсутствии — на таком же расстоянии от береговой черты;

— в прибрежной зоне Калининградского залива на расстоянии 0,5 км от камышовых зарослей, а при их отсутствии — на расстоянии 1 км от береговой черты;

— в Калининградском заливе — к востоку от линии, соединяющей мыс Тупой (54°38’95" с.ш. 20°18’46" в.д.) с поселком Взморье (54°41’37" с.ш. 20°14’99" в.д.);

— в Калининградском морском канале — с насыпных островов, с плавсредств (от города Калининград до судоремонтного завода города Светлый);

— во всех реках, каналах Полесского и Славского районов, за исключением реки Дейма и Полесского канала, где разрешен лов с берега;

— во всех озерах Полесского и Славского районов, имеющих гидравлическую связь с реками, а также каналах и протоках, соединяющих озера с реками;

— во всех пойменных озерах, имеющих связь с реками Неман, Преголя, Дейма и Зеленоградским каналом, а также в каналах и протоках, соединяющих эти озера с реками;

— в реке Нельма — от устья до 9 км вверх по течению;

— в реке Прохладной с ее притоками и каналами;

— в Зеленоградском канале — до левого рукава реки Зеленоградка;

— во всех остальных реках и каналах, впадающих в заливы, на расстоянии 2 км от устьев вверх по течению;

— в реке Неман, ее притоках и рукавах, вниз по течению от развилки реки Неман с рекой Матросовка, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 10 апреля 2018 года, в Западно-Балтийском территориальном управлении Росрыболовства

До 31 мая запрещена рыбалка в реке Шешупе, до 10 июня — в бухте Тихая озера Виштынецкого, в других местах озера — на расстоянии 200 метров от береговой черты.

С 20 апреля по 20 июня запрещается подводная охота на всех водных объектах рыбохозяйственного значения области, за исключением Балтийского моря.

С 20 апреля по 20 июня запрещено использовать маломерные и прогулочные суда с применением моторов (за исключением судов, применяемых для осуществления разрешенной деятельности по добыче (вылову) водных биоресурсов):

— на Куршском заливе в акватории шириной пояса 0,5 км от камышовых зарослей, а при их отсутствии — той же ширины от береговой черты;

— на Калининградском заливе в акватории шириной пояса 0,5 км от камышовых зарослей, а при их отсутствии — 1 км от береговой черты;

— на рыбохозяйственных водоемах области, указанных в Перечне водных объектов рыбохозяйственного значения (Приложение № 1 к Правилам рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна).

Физлицам-нарушителям грозит штраф — от 2 до 5 тысяч рублей и конфискация орудий лова.