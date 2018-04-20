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Зеленый марафон «Бегущие сердца» состоится в Екатеринбурге
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Зеленый марафон «Бегущие сердца» состоится в Екатеринбурге 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
Впервые в зелёном марафоне «Бегущие сердца» в Екатеринбурге примут участие актеры Инклюзивной театральной школы. Забег на 4,2 км состоится 27 мая в уральской столице в седьмой раз. Также участниками станут десятки тысяч людей в 55 городах России, а также в Республике Беларусь и Казахстане. В Екатеринбурге мероприятие состоится на площадке Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского (ул. Мичурина, 230). Также в ЦПКиО с 9:00 до 15:00 пройдут социальные акции, флешмобы, конкурсы и розыгрыши.
Организаторы отмечают, что девиз мероприятия — «Бежим со смыслом» — некоммерческие организации представят продукцию и поделки подопечных, а собранные средства направляются на помощь нуждающимся и добрые дела.
Принять участие в зеленом марафоне можно, зарегистрировавшись на сайте мероприятия.
27 мая горожане пробегут 4,2 км
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