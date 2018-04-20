Зеленый марафон «Бегущие сердца» состоится в Екатеринбурге

Впервые в зелёном марафоне «Бегущие сердца» в Екатеринбурге примут участие актеры Инклюзивной театральной школы. Забег на 4,2 км состоится 27 мая в уральской столице в седьмой раз. Также участниками станут десятки тысяч людей в 55 городах России , а также в Республике Беларусь Казахстане . В Екатеринбурге мероприятие состоится на площадке Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского (ул. Мичурина, 230). Также в ЦПКиО с 9:00 до 15:00 пройдут социальные акции, флешмобы, конкурсы и розыгрыши.

Организаторы отмечают, что девиз мероприятия — «Бежим со смыслом» — некоммерческие организации представят продукцию и поделки подопечных, а собранные средства направляются на помощь нуждающимся и добрые дела.

Принять участие в зеленом марафоне можно, зарегистрировавшись на сайте мероприятия.

27 мая горожане пробегут 4,2 км