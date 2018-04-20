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Алтайские депутаты проконтролируют сокращения в школах
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Алтайские депутаты проконтролируют сокращения в школах 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Депутаты фракции «Единая Россия» в АКЗС решили взять под контроль кадровую оптимизацию в бюджетной сфере. В информации, размещённой на офсайте Заксобрания, сокращение штатов (о чём в системе образования уже говорят вслух и громко) аккуратно называется лишь возможным.
При этом руководитель фракции Сергей Приб отметил, что работа по оптимизации расходов во всех бюджетных направлениях носит систематический характер:
«В рамках этой деятельности на региональном и муниципальном уровне создаются различные рабочие группы, и депутаты фракции будут включены в их работу на постоянной основе. Решение по каждому учреждению будет приниматься индивидуально».
По словам депутата, нужно обратить особое внимание на экспертную обоснованность проводимых мероприятий с учетом местной специфики:
«Руководители порой вынуждены принимать непопулярные решения, и оптимизация расходов или сокращение — всегда одна из самых тяжёлых и сложных мер. Но мы не должны забывать, что за цифрами и штатами всегда стоят люди, жители края, и именно их интересами мы должны руководствоваться в первую очередь».
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