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В аэропорту Внуково открылась фотовыставка «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
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В аэропорту Внуково открылась фотовыставка «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В международном аэропорту Внуково открылась фотовыставка, посвященная крупнейшей в России общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
На церемонии открытия выставки с приветственным словом выступили помощник депутата Госдумы Сергей Коновалов, советник генерального директора Внуково по безопасности полетов Сергей Солнцев, начальник Службы сменных директоров аэропорта Александр Бондаренко, глава Управы района Внуково Игорь Алексеев и генерал, член «БОЕВОГО БРАТСТВА» Владимир Симачков.
Почетными гостями открытия стали члены Внуковского районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», муниципальные депутаты Арина Эрлих и Алексей Ерохин.
В 2017 году ветеранской организации исполнилось 20 лет. За годы работы «БОЕВОЕ БРАТСТВО» из ветеранского сообщества выросло в глубоко интегрированную социальную структуру, деятельность которой вышла на международный уровень. Сегодня организация насчитывает больше 100 тысяч участников во всех регионах России, ведет 25 крупных проектов, направленных на общественно-политическую активность, помощь ветеранам и их семьям, патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти и гуманитарную помощь мирному населению Донбасса и Сирии.
Экспозиция рассказывает о работе «БОЕВОГО БРАТСТВА» на 32-х фотостендах. Посетить выставку может бесплатно каждый желающий. Экспозиция расположена на третьем этаже зала вылетов международного аэропорта Внуково.
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