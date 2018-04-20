В аэропорту Внуково открылась фотовыставка «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Почетными гостями открытия стали члены Внуковского районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», муниципальные депутаты Арина Эрлих и Алексей Ерохин

В 2017 году ветеранской организации исполнилось 20 лет. За годы работы «БОЕВОЕ БРАТСТВО» из ветеранского сообщества выросло в глубоко интегрированную социальную структуру, деятельность которой вышла на международный уровень. Сегодня организация насчитывает больше 100 тысяч участников во всех регионах России, ведет 25 крупных проектов, направленных на общественно-политическую активность, помощь ветеранам и их семьям, патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти и гуманитарную помощь мирному населению Донбасса и Сирии

Экспозиция рассказывает о работе «БОЕВОГО БРАТСТВА» на 32-х фотостендах. Посетить выставку может бесплатно каждый желающий. Экспозиция расположена на третьем этаже зала вылетов международного аэропорта Внуково.