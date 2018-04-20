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Сотрудники Росгвардии утонули на пляжной вечеринке в Сосновом Бору
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Сотрудники Росгвардии утонули на пляжной вечеринке в Сосновом Бору 

Ivyborg.ru 1 час назад
Пятеро сотрудников Росгвардии выпивали на пляже в Сосновом Бору. Один из них пошел купаться и вскоре позвал на помощь. Сослуживец бросился его спасать, но утонули оба  Известно, сообщение о гибели гвардейцев поступило ночью 20 апреля. Мужчины, служащие в воинской части Росгвардии № 3705, утонули в реке Глуховка в Сосновоборском районе.
Компания выпивала на пляже, когда 23-летний уроженец Дагестана решил искупаться. Вскоре он пропал из виду. Через 15 минут друзья начали беспокоиться за товарища и пытаться до него докричаться. Вскоре парень отозвался и попросил о помощи.
Товарищи стали светить экранами мобильных и боец поплыл к берегу. В этот момент, на помощь ему, в воду бросился 19-летний товарищ. Достаточно быстро оба скрылись под водой.
Утонувшие жили в общежитие на улице Красных Фортов в Сосновом Бору. Друзья два часа самостоятельно искали товарищей, пока не позвонили в полицию.
Сейчас тела ищут спасатели МЧС. В Росгвардии заверили, что дадут официальное заявление позже.
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