Минфин увеличил скупку валюты. У рубля нет шансов? 

Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика». Минфин верен себе: после небольшой стабилизации на валютном рынке РФ покупки валюты со стороны Минфина возобновились, причем в большем объеме. Если до обвала курса рубля на прошлой неделе Банк России в интересах Минфина скупал валюту на 11,5 млрд руб. в день, то после возобновления интервенций объем покупок был увеличен примерно в 1,5 раза до 17,5 млрд руб. К слову, это рекордный объем покупок валюты с начала 2016 г. Таким образом, можно сделать вывод, что Минфин решил компенсировать тот объем, который был недополучен во время паузы. Напомним, в прошлый понедельник и во вторник курс рубля отреагировал на введение санкций со стороны США настоящим обвалом. Ослабление национальной валюты в моменте превышало 10%. Власти приняли решение на время приостановить покупку валюту, что в целом выглядит логично и даже правильно.
История вопроса
ЦБ не покупал валюту всю прошлую неделю, а также в понедельник, 16 апреля. Последний раз до обвала регулятор покупал валюту в рамках бюджетного правила 6 апреля, когда приобрел ее на 11,6 млрд руб. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева ранее сообщила, что покупки валюты для Минфина возобновятся при большей стабильности на рынке. Между тем, в апреле Минфин планировал купить валюту на рекордные 240,7 млрд руб. Предполагалось, что ежедневный объем покупок будет эквивалентен 11,5 млрд руб. «Вести. Экономики» высказывали мнение, что, возможно, в таких условиях Минфин не сможет выполнить свой план по покупке валюты на текущий месяц, однако, как мы видим, у ведомства совсем другие планы: Минфин просто увеличил объем. Вместе с тем, в следующем месяце покупать валюту министерство финансов будет в еще большем объеме. Цены на нефть выросли до рекордных значений с 2014 г. : накануне баррель смеси Brent в моменте превышал $74. При этом ослаб и рубль. Сейчас доллар стоит в районе 61 руб. Как итог, стоимость нефти в рублях составляет почти 4,5 тыс. руб., что резко увеличивает сверхдоходы бюджета от продажи нефти, на которые и производятся покупки валюты. Все это, возможно, негативно скажется на рубле, если не последует каких-то позитивных новостей. Дело в том, что с апреля приток валюты на рынок по текущему счету платежного баланса традиционно резко снижается. Ну а поскольку Минфин увеличивает покупки валюты, баланс спроса и предложения смещается в пользу последнего. Стоит отметить, что сложившаяся ситуация резко изменила картину на валютном рынке и будущие действия ЦБ РФ. Произошли значительные перемены с момента последнего заседания Банка России 23 марта, когда регулятор на втором в 2018 г. заседании по денежно-кредитной политике снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%. С тех пор цены на нефть взлетели на $8-10, а 6 апреля США объявили новые санкции против РФ, самые жесткие из вводимых когда-либо против России. Курс рубля потерял былую стабильность, а иностранные инвесторы потянулись из российских активов. "Я точно скажу, что вероятность снижения, конечно же, снизилась по сравнению с тем, как ожидали в прошлый раз. Я бы никаких сейчас не исключала вариантов, но исходя из той информации, которая новая есть, вероятность снижения снизилась", — заявила Ксения Юдаева. "Я думаю, что траектория снижения ставки действительно чуть-чуть скорректируется вверх. Она медленнее будет снижаться по сравнению с тем, что мы планировали раньше, но насколько медленнее, это также нужно посмотреть, это опять-таки будет зависеть от прогноза всех других параметров", — уточнила она. Если ранее ЦБ допускал переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 г., то теперь регулятор может пересмотреть траекторию снижения ставки. «Мы всю траекторию, видимо, пересмотрим. Наверное, за счет этого чуть-чуть позже будет. Но пока, мне кажется, риски того, что это не произойдет в 2018 г., меньше, но в 2018 г. это может произойти позже, чем мы ожидали до этого», — допустила Юдаева. Причин для этого несколько — это и ослабление рубля, и санкции против ведущих компаний, которые будет поддерживать государство.