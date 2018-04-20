Ещё
Каракас: на что похожа жизнь в самом опасном городе планеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Каракас: на что похожа жизнь в самом опасном городе планеты 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Вот уже десяток лет Каракас стабильно входит в рейтинг самых опасных городов мира. Точнее, входил до прошлого года: теперь Каракас официально возглавляет этот печальный список. По статистике, на 100 000 населения Каракаса приходится 119.87 убийств. Социальная, политическая и экономическая дисфункция поразила этот некогда прекрасный город. Жить здесь — все равно, что играть в русскую рулетку: рано или поздно проигрывает каждый.
Банды полностью контролируют бедные районы. Оружие здесь легко доступно, судьи, полицейские и чиновники высшего ранга берут взятки поголовно. Чувство незащищенности преследует жителей Каракаса с рождения и до самой смерти.
Скачок преступности в Венесуэле пришелся на девяностые годы прошлого века. Зерна криминала дали здесь богатые всходы — тому виной несколько важных факторов.
Смотрите, эти мужчины отдыхают после трудной работы: они занимались утилизацией металлолома, украденного с небоскреба «Башня Давида». 45-этажное здание в центре Каракаса задумывалось как яркий финансовый центр. После смерти главного инвестора стройка перешла в разряд заброшенных. Мелкие банды и обычные голодранцы обдирают этот скелет уже второй десяток лет. Базируются ли здесь преступники? Еще как.
Ни полиция, ни вооруженные силы страны не в силах противопоставить бандформированиям ничего серьезного. Выкурить хорошо экипированные группировки из трущоб просто невозможно без значительных жертв среди местного населения.
Перед вами члены боевой группы из самых низов преступной иерархии. Эти colectivos считают себя защитниками революционного социализма — на деле же занимаются грабежами, убийствами и торговлей наркотиками.
Даже вечеринки в Каракасе особенные. Так называемые «Чанга туки» проходят в дневное время, поскольку ночью слишком опасно даже выходить на улицу.
Неуверенность в следующем дне, нестабильность и постоянный страх заставляют молодых людей мигрировать в другие страны. В долгосрочной перспективе Венесуэла попросту лишится всего трудоспособного населения.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300275
Первый русский бордель назвали спасением нации186
Первый легальный бордель открывается в России354
Поклонская ответила Порошенко про князей319
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой76
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:40
Москвичей ждет гроза в выходные
Погода Новости Москвы
00:52
Грабители напали на кондитерскую, но поплатились
Криминал Общество
00:39
Мама спасла щенка от удушья
Общество
01:13
Сняли подлодку, пробивающую лед
Оружие Армия
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение