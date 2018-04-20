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В Новотроицке пройдет тренинг по подготовке эффективной презентации
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В Новотроицке пройдет тренинг по подготовке эффективной презентации 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
На бесплатное обучающее занятие приглашаются все инициативные граждане.
Тренинг организован в рамках Школы предпринимательства — совместной программы Компании «Металлоинвест», Правительства Оренбургской области, администрации Новотроицка и НФ НИТУ «МИСиС».
На мероприятии будут представлены результативные методы по убеждению потенциальных инвесторов в актуальности и необходимости реализации вашей идеи и секреты ненавязчивой продажи во время презентации. Всего за одно занятие вы научитесь говорить убедительно и достойно отвечать на самые каверзные вопросы. Кроме того, приобретете бесценный опыт грамотного владения вниманием слушателей — расположить к себе самую ледяную аудиторию и сделать выступление запоминающимся.
Проведет тренинг и поделится многолетними наработками эксперт-практик в области управленческого консалтинга, профессиональный переговорщик, бизнес-технолог, тренер и консультант, генеральный директор консалтингового агентства «Бизнес-Технологии», а также председатель комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Ирина Левина.
В рамках мероприятия желающие также смогут узнать подробности о работе самой Школы предпринимательства. Акселерационная программа обучения второй год работает на регулярной основе в коворкинге новотроицкого филиала МИСиС. Основная задача Школы — сформировать пространство возможностей для жителей и предпринимателей Восточного Оренбуржья, помогающее им запускать и развивать собственные предпринимательские проекты. За время существования Школы ее участниками стали порядка ста человек, более двадцати из них разработали полноценные бизнес-проекты, часть которых уже успешно реализуется. Обучение бесплатное, как и участие в данном тренинге.
Для того, чтобы попасть на тренинг и/или пройти обучение в Школе предпринимательства, нужно зарегистрироваться онлайн: http://nf.misis.ru/shkola-predprinimatelstva или обратиться по адресу: ул. Фрунзе, 8 (Новотроицкий филиал МИСиС). Контакты для получения справочной информации: 8 (961) 907-59 09. еmail: shb_nov@misis.ru
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