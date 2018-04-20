Перед ударом коалиции по Сирии Россия назвала США «красной линией»

«Начальник Генштаба вооружённых сил Валерий Герасимов чётко сказал, что если какие-то боевые действия так называемой коалиции нанесут ущерб российским военнослужащим, мы будем жёстко и чётко отвечать. Причём будем рассматривать в качестве законных целей не только сами ракеты, но и носители», — рассказал министр.

По его словам, после этого были контакты на уровне военного руководства. «Они были поставлены в известность о том, где у нас „красные линии“, в том числе „красные линии“ „на земле“, географически. Результаты показывают, что эти линии они не перешли», — заключил Лавров.