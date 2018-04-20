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Перед ударом коалиции по Сирии Россия назвала США «красной линией»
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Перед ударом коалиции по Сирии Россия назвала США «красной линией» 

Говорит Москва 1 час назад
«Начальник Генштаба вооружённых сил Валерий Герасимов чётко сказал, что если какие-то боевые действия так называемой коалиции нанесут ущерб российским военнослужащим, мы будем жёстко и чётко отвечать. Причём будем рассматривать в качестве законных целей не только сами ракеты, но и носители», — рассказал министр.
По его словам, после этого были контакты на уровне военного руководства. «Они были поставлены в известность о том, где у нас „красные линии“, в том числе „красные линии“ „на земле“, географически. Результаты показывают, что эти линии они не перешли», — заключил Лавров.
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским объектам, где, по их мнению, хранилось или производилось химоружие. По данным Минобороны России, всего было выпущено более 100 крылатых ракет, большая часть из которых были сбиты сирийской ПВО.
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