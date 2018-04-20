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Михайловскую набережную начали готовить к ЧМ-2018
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Михайловскую набережную начали готовить к ЧМ-2018 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Выполнить организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности этого участка поручил глава региона Андрей Травников на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Новосибирской области.
В состав рабочей группы вошли представители управления административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области, департамента физкультуры и спорта региона, правоохранительных органов, профильных подразделений мэрии Новосибирска и другие.
На выездном совещании непосредственно на Михайловской набережной участники ознакомились с территорией, где возможна установка сцены, экрана для трансляций матчей и организация посадочных мест для болельщиков. Они также провели обследование и замеры территории, определили схему зоны набережной, на которой планируется трансляция матчей.
На последующем совещании в правительстве региона был представлен перечень технических средств, необходимых для обеспечения безопасности при проведении трансляций. Речь идет об установке ограждений, камер видеонаблюдения, систем оповещения, арочных металлодетекторов, пунктов пропуска болельщиков.
Также участники совещания рассмотрели вопрос организации парковок для личного автотранспорта, размещения информационных стендов и эвакуационных путей, санитарной зоны, взаимодействие сотрудников правоохранительных органов с частными охранными предприятиями. Как отметил начальник управления административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов, все предложения направлены главе области Андрею Травникову, который поручил мэрии Новосибирска принять меры по обеспечению безопасности территории в соответствии с выработанными решениями.
Напомним, Андрей Травников поручил мэрии выполнить все мероприятия по обеспечению безопасности Михайловской набережной для проведения трансляций матчей чемпионата мира. Глава области подчеркнул, что переносить площадку для трансляций летом в ЛДС «Сибирь» не нужно.
«Место, которое мы предполагаем на Михайловской набережной использовать для периодических массовых мероприятий, требуется оборудовать элементами безопасности — видеонаблюдением, — заявил Андрей Травников. — Возможно, необходимо иметь больший запас ограждений, металлодетекторов. Просьба определить перечень таких средств и их стоимость. Стоит отметить, что при подготовке проектной документации мэрии города надо было сразу закладывать оборудование этой площадки камерами видеонаблюдения».
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