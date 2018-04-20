ТАСС подготовил проект-путеводитель, заново открывающий «избитые» московские маршруты

ТАСС подготовил совместный спецпроект с КБ Стрелка «Шаг в сторону». Его цель — рассказать о малоизвестных достопримечательностях в самых популярных местах прогулок по Москве , которые были благоустроены в рамках программы «Моя улица». Выпуски проекта будут публиковаться каждую пятницу начиная с 20 апреля на протяжении 11 недель — в самый «прогулочный» московский сезон. Они также затронут время проведения в столице матчей Чемпионата мира по футболу, что позволит увидеть необычные достопримечательности Москвы приехавшим в город болельщикам.

Маршруты проекта будут различаться по тематике, протяженности и насыщенности объектами. Сориентироваться в них поможет простая легенда каждого маршрута. Для облегчения логистики все маршруты будут начинаться и заканчиваться в непосредственной близости от одной из станций московского метро.

Интерфейс проекта позволяет в любой момент перейти или вернуться к заинтересовавшему объекту на маршруте или увидеть, например, как многие из объектов выглядели в старину. При этом спецпроект не является чисто историческим. История зданий, церквей, садов, парков и других объектов перемежается в нем с рассказами об их современном состоянии и «сильных сторонах».

Первый маршрут проекта — «Белый город» — расскажет среди прочего о том, где в столице найти «брата» знаменитого флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре, что в Москве до своего отъезда в Петербург успел сделать светлейший князь Александр Меншиков и почему трубы лютеранского собора святых Петра и Павла раньше были забиты пеплом.

Рассказ о следующем маршруте, получившем название «Самого зеленого», будет опубликован 27 апреля. Из него вы узнаете, какой московской больницей восхищался личный врач Наполеона, в какой церкви крестили Петра I и где в Москве располагался первый элитный яхт-клуб.