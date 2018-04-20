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Глава омского дептранса Мартыненко ушёл в отставку
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Глава омского дептранса Мартыненко ушёл в отставку 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 20 апреля, средства массовой информации сообщили об отставке директора департамента транспорта омской мэрии Алексея Мартыненко. Причина его ухода — внедрение новой маршрутной сети.
«Существующая транспортная схема неоднократно подвергалась критике в части своей эффективности. Должен констатировать, что и обновленная схема не получила должной поддержки от широкой общественности. В ситуации, когда новому руководству города для эффективного проведения реформ требуется максимальное доверие населения, депутатского корпуса, областной власти, считаю, что правильным шагом с моей стороны будет освободить место директора департамента транспорта», — приводит слова Алексея Мартыненко РИА «Омск-информ».
По словам Мартыненко, он не собирается уезжать из Омска и готов передать новому руководству департамента свои наработки.
Напомним, Алексей Мартыненко возглавил департамент транспорта в ноябре 2016. Ранее он занимал пост директора ПП №8.
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