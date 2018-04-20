Лавров прокомментировал слова Пенса о военном доминировании США в космосе

КНР. Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что США будут добиваться военного доминирования в космосе, в том числе над РФ

"Доминировать у них (США — ред.) в общем-то принято везде: не только в космосе — на земле, на суше, в воздухе. И это записано в их доктринальных документах. Так что здесь ничего удивительного нет, но, повторю, перенос этой логики на космическое пространство, конечно, будет весьма и весьма серьезным риском для всего человечества" — сказал Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что именно США сейчас уже многие годы является единственной страной, которая блокирует начало переговоров по российско-китайской инициативе о начале разработки договора о запрещении размещения оружия в космосе.

"Речь не идет о недопущении милитаризации космоса, потому что спутники в военных целях запускаются и нами, и американцами, и многим другими. Это отдельная вещь. Но вот оружие размещать в космосе было бы очень рискованно и создавало бы новые совершенно не просчитанные, непредсказуемые угрозы. И мы с китайцами предложили такой договор заключить. Все готовы начать переговоры — понятно, что это сложная работа, но у нас есть проект. Он достаточно глубоко проработан, мы открыты к обсуждению постатейно и открыты к поиску каких-то формулировок, которые позволят его согласовать и вывести на подписание", — отметил Лавров.

Однако, по словам министра, США в одиночку пока блокируют эту работу. «Тем временем мы, прекрасно понимая опасность такого развития событий, сейчас, в ожидании, когда созреют условия для начала переговоров над юридически обязывающим документом, продвигаем политическую концепцию — призыв всем заявить о том, что каждая страна не будет первой, которая выведет оружие в космос», — рассказал глава МИД РФ.

"Есть такая резолюция Генеральной ассамблеи , которую мы вносим. Она принимается существенным большинством голосов, американцы против, и многие американские союзники уходят в воздержание при голосовании. Но проблема эта существует. И, конечно, если эти угрозы будут материализованы, нужно будет заблаговременно готовиться к каким-то действиям, которые позволят избежать худших сценариев — когда из космоса просто будут уничтожать объекты на земле. Это большая проблема. Она включает в себя и тему противоспутникового оружия", — добавил он.

По мнению главы МИД РФ, чем скорее на конференции по разоружению в Женеве этот разговор начнется профессионально с участием и дипломатов, и военных, тем, наверное, будет лучше для всего человечества.

Лавров при этом подчеркнул, что РФ не может смотреть сквозь пальцы на подобные действия американцев. «Ну, мы, конечно же, видим, что делают наши американские коллеги и, конечно же, мы не имеем права просто смотреть на все это сквозь пальцы», — заявил российский министр.

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