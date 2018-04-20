В Николаевск-на-Амуре пришла бесплатная рыба

Завтра в Николаевском районе начинается реализация районного проекта «Доступная рыба» в новом сезоне. 10 тонн свежей корюшки по доступным ценам отправятся в магазины города, — сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

Как рассказал корреспонденту агентства глава Николаевского района Анатолий Леонов, отпускная цена рыбы — 30 рублей за килограмм, на прилавках она будет продаваться по 36 рублей за кило. «Доступная рыба» отправиться в восемь торговых точек Николаевска-на-Амуре 21 апреля.

Более тонны свежей корюшки завтра раздадут ветеранам в честь дня Победы бесплатно.

— Волонтёры вручат 21 апреля по 10 килограммов рыбы ветеранам Великой Отечественной войны, узникам фашистских концлагерей, труженикам тыла, вдовам воинов Победы, — сказал Анатолий Леонов. — Таких у нас в райцентре — 110 человек.

Как ранее сообщало агентство, проект «Доступная рыба», аналогичный краевому в районе осуществляется пятый год, в нем участвуют десять рыбоперерабатывающих предприятий.