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В Николаевск-на-Амуре пришла бесплатная рыба
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В Николаевск-на-Амуре пришла бесплатная рыба 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Завтра в Николаевском районе начинается реализация районного проекта «Доступная рыба» в новом сезоне. 10 тонн свежей корюшки по доступным ценам отправятся в магазины города, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как рассказал корреспонденту агентства глава Николаевского района Анатолий Леонов, отпускная цена рыбы — 30 рублей за килограмм, на прилавках она будет продаваться по 36 рублей за кило. «Доступная рыба» отправиться в восемь торговых точек Николаевска-на-Амуре 21 апреля.
Более тонны свежей корюшки завтра раздадут ветеранам в честь дня Победы бесплатно.
— Волонтёры вручат 21 апреля по 10 килограммов рыбы ветеранам Великой Отечественной войны, узникам фашистских концлагерей, труженикам тыла, вдовам воинов Победы, — сказал Анатолий Леонов. — Таких у нас в райцентре — 110 человек.
Как ранее сообщало агентство, проект «Доступная рыба», аналогичный краевому в районе осуществляется пятый год, в нем участвуют десять рыбоперерабатывающих предприятий.
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