На Эргинский кластер завезли больше 130 тысяч тонн грузов по зимникам

В течение этой зимы по зимним дорогам было завезено более 130 тысяч тонн грузов, предназначенных для обустройства месторождений Эргинского кластера.

По информации пресс-службы АО «НК „Конданефть“, грузы предназначены для Кондинского, Чапровского, Ново-Ендырского и Западно-Эргинского месторождений. Средний объем перевозимых грузов превысил 1,1 тысяч тонн в сутки.

Для перевозки грузов было построено пять зимних автодорог. Их общая протяженность составила 153 километра. Специалистам удалось обеспечить бесперебойную пропускную способность ледовых переправ несмотря на аномально теплую зиму.

Отметим, что в сезон 2017–2018 годов, была обеспечена работа нового маршрута в направлении Западно-Эргинского месторождения. Такие меры позволили повысить оперативность доставки грузов для обустройства промысла.

Кроме того, успешное выполнение работы по перевозке грузов обеспечило доставку материалов и оборудования, которые необходимы для проведения запланированных строительно-монтажных работ и эксплуатационного бурения.