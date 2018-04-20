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На Эргинский кластер завезли больше 130 тысяч тонн грузов по зимникам
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На Эргинский кластер завезли больше 130 тысяч тонн грузов по зимникам 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В течение этой зимы по зимним дорогам было завезено более 130 тысяч тонн грузов, предназначенных для обустройства месторождений Эргинского кластера.
По информации пресс-службы АО «НК „Конданефть“, грузы предназначены для Кондинского, Чапровского, Ново-Ендырского и Западно-Эргинского месторождений. Средний объем перевозимых грузов превысил 1,1 тысяч тонн в сутки.
Для перевозки грузов было построено пять зимних автодорог. Их общая протяженность составила 153 километра. Специалистам удалось обеспечить бесперебойную пропускную способность ледовых переправ несмотря на аномально теплую зиму.
Отметим, что в сезон 2017–2018 годов, была обеспечена работа нового маршрута в направлении Западно-Эргинского месторождения. Такие меры позволили повысить оперативность доставки грузов для обустройства промысла.
Кроме того, успешное выполнение работы по перевозке грузов обеспечило доставку материалов и оборудования, которые необходимы для проведения запланированных строительно-монтажных работ и эксплуатационного бурения.
Оборудованные зимники были использованы не только в целях перевозки грузов, но они также активно используются жителями отдаленных поселков региона. Так, благодаря ним сократилось в два раза время поездок до Ханты-Мансийска.
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