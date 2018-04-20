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Семь садовников-нелегалов нанял житель Арзамаса для ухода за розарием
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Семь садовников-нелегалов нанял житель Арзамаса для ухода за розарием 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Житель Арзамаса оштрафован за использование труда нелегальных мигрантов в частной теплице. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
В ходе проведения рейда правоохранители установили, что семеро мигрантов из стран ближнего зарубежья работали в частном розарии в Арзамасе незаконно. У них не было разрешения на работу или патента, действующего на территории РФ.
За нарушение миграционного законодательства каждый нелегальный работник заплатит штраф на сумму 2 тысячи рублей. Одного из цветоводов-мигрантов поместили в спецприемник для иностранных граждан.
Сообщается, что он должен был покинуть пределы РФ еще в прошлом году по решению суда. В этот раз суд обязал его выплатить штраф 2,5 тысячи рублей с дальнейшим выдворением за пределы России.
Также сообщается, что за использование труда незаконных мигрантов, хозяину розария грозит штраф до 35 тысяч рублей.
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