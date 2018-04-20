В мэрии предполагают, что на субботник выйдут 50 тысяч омичей

Завтра, 21 апреля, в Омске пройдёт общегородской субботник. В мэрии предполагают, что в нём примут участие 50 тысяч человек.

«Планируется выполнить очистку дорог, тротуаров, кюветов, газонов, бесхозяйных территорий и мест общего пользования от мусора и грязи. Будет проводиться вырезка поросли, ремонт и покраска ограждений, заборов, торговых и остановочных павильонов, малых архитектурных форм. В преддверии Дня Победы особое внимание будет уделено памятникам и мемориальным объектам, подходам и подъездам к ним. На контроле — территории, прилегающие к гаражным кооперативам и садовым товариществам. Хочу обратиться ко всем жителям. Омск — наш общий дом, давайте вместе наведем в нем порядок после зимы. И будем этот порядок поддерживать, как это делают добрые хозяева», — заявил первый заместитель мэра Омска Евгений Фомин

Напомним, 21 апреля в Омске также пройдёт молодёжная экологическая акция. Её участники должны будут убрать мусор с территории Зелёного острова, а также собрать, украсить и развесить в парке более 100 скворечников и кормушек для птиц.