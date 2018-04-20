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В Московском зоопарке появился на свет птенец кудрявого пеликана
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В Московском зоопарке появился на свет птенец кудрявого пеликана 

Управа района Южное Бутово 1 час назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы, Птенец кудрявого пеликана родился в столичном зоосаде.
В Московском зоопарке появился на свет птенец кудрявого пеликана. Этот вид занесен в Международную Красную книгу, а также в Красную книгу России из-за своей малочисленности. Сегодня на территории Европы в естественных условиях обитает всего несколько тысяч птиц. Увидеть птенца можно в павильоне «Бабочки и птицы» на новой территории зоосада.
Птенец уже проявляет самостоятельность. Например, он уже научился у сородичей заглатывать рыбу. Ежедневный рацион маленького пеликана состоит исключительно из рыбных «блюд» — леща, сазана, сельди, окуня. И хотя малыш всячески доказывает родителям свою независимость, они продолжают докармливать его полупереваренной пищей. Сейчас в столичном зоопарке обитают восемь кудрявых пеликанов — две взрослые пары и четыре молодые особи. Летом они живут на пруду, а с наступлением холодов их переводят в закрытый вольер.
Эти птицы обитает в Греции, Румынии и Болгарии. В европейской части России этих птиц можно встретить на водоемах Кубани, на озере Маныч-Гудило, в дельтах Волги и Терека, в реках Западной Сибири и Алтайского края. На зимовку кудрявый пеликан улетает преимущественно в Иран, Ирак и Пакистан, на северо-запад Индии и в Южный Китай. Основная причина сокращения популяции этих птиц — антропогенная деятельность.
Фото взято: https://animalreader.ru/wp-content/uploads/2015/12/kudrjavyj-pelikan-ptica-s-originalnoj-pricheskoj-animal-reader. -ru-001.jpg
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