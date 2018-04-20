В Алтайском крае зарегистрировано 80 тысяч волонтеров

470 волонтёрских объединений действуют в Алтайском крае , «зарегистрированных» волонтёров насчитывается порядка 80 тысяч, сообщила начальник отдела краевого Управления спорта и молодёжной политики Лариса Кучковская.

По словам Четошниковой, наш регион — один из передовых в стране по развитию добровольчества. По информации начальника отдела краевого Управления спорта и молодёжной политики Ларисы Кучковской, у нас действуют 470 волонтёрских объединений и только «зарегистрированных» волонтёров насчитывается порядка 80 тысяч. Костяк этого движения — студенты вузов и средних профессиональных учреждений.

Однако если рассматривать волонтёрство/добровольчество не просто как душевный порыв неравнодушных социально активных людей, а как универсальный ресурс социально-экономического развития региона, то он далеко не исчерпан. И год волонтёра (добровольца), объявленный Президентом России, весомый повод для того, чтобы краевое движение сделало не только количественный, но и качественный рывок.

В регионе решили разработать и выпустить знак «Лучший доброволец Алтайского края». Об этом вчера на заседании Общественной палаты региона сообщила председатель её комиссии по развитию добровольчества, делам молодёжи и патриотическому воспитанию Екатерина Четошникова.

Можно предположить, что первые «знаки отличия» получит победитель и лауреаты регионального конкурса «Доброволец Алтая», проведение которого запланировано на сентябрь.