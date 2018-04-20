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В Алтайском крае зарегистрировано 80 тысяч волонтеров
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В Алтайском крае зарегистрировано 80 тысяч волонтеров 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
470 волонтёрских объединений действуют в Алтайском крае, «зарегистрированных» волонтёров насчитывается порядка 80 тысяч, сообщила начальник отдела краевого Управления спорта и молодёжной политики Лариса Кучковская.
По словам Четошниковой, наш регион — один из передовых в стране по развитию добровольчества. По информации начальника отдела краевого Управления спорта и молодёжной политики Ларисы Кучковской, у нас действуют 470 волонтёрских объединений и только «зарегистрированных» волонтёров насчитывается порядка 80 тысяч. Костяк этого движения — студенты вузов и средних профессиональных учреждений.
Однако если рассматривать волонтёрство/добровольчество не просто как душевный порыв неравнодушных социально активных людей, а как универсальный ресурс социально-экономического развития региона, то он далеко не исчерпан. И год волонтёра (добровольца), объявленный Президентом России, весомый повод для того, чтобы краевое движение сделало не только количественный, но и качественный рывок.
В регионе решили разработать и выпустить знак «Лучший доброволец Алтайского края». Об этом вчера на заседании Общественной палаты региона сообщила председатель её комиссии по развитию добровольчества, делам молодёжи и патриотическому воспитанию Екатерина Четошникова.
Можно предположить, что первые «знаки отличия» получит победитель и лауреаты регионального конкурса «Доброволец Алтая», проведение которого запланировано на сентябрь.
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