Татьяна Бучкова: соцсферу Ямала ждут перемены

В Ноябрьске прошла коллегия под председательством заместителя губернатора Татьяны Бучковой , которая курирует в правительстве социальный блок. После Татьяна Викторовна рассказала журналистам, что обговаривали руководители ведомств и департаментов.

— На коллегии мы стараемся обсуждать острые вопросы, не подходить к решению проблем формально. По линии образования мы говорили о перегрузке учителей отчетностью и разного рода мониторингами, в том числе оценочными исследованиями качества образования, а также о перегрузке детей и родителей от того, что объемы проверочных работ в школе значительно возросли. Мы решили пересмотреть нашу региональную оценку качества, чтобы этот гнет, груз на детей максимально снизить, — отметила Татьяна Викторовна.

Участники обсудили и способы достижения задач, поставленных Президентом России в области здравоохранения, в частности, речь шла о продолжительности жизни.

— Впервые в истории нашего автономного округа продолжительность жизни за 2017 год составила 73,5 года. Тем не менее, следует признать, что еще много надо сделать, чтобы достичь нужных значений. При этом нашему региону тяжелее остальных, так как мы относимся к арктическим территориям, где условия и природа не самые лучшие помощники. Отмечу, что при этом Ямал занимает 15 место в рейтинге среди субъектов по продолжительности жизни и это огромное достижение всех структур.

Татьяна Викторовна напомнила, что от качественной системы здравоохранения вклад в продолжительность жизни всего 10-20 процентов. Остальные составляющие: экология, образ жизни, условия охраны труда.

— В одиночку со всеми задачами здравоохранение не справиться, — заметила замгубернатора. — Недавно проведенные исследования показывают, что сорок процентов жителей Ямала относят себя к людям с вредными привычками, мы занимаем лидирующее место в стране по употреблению алкоголя. До тех пор, пока люди не поймут, что начинать надо с себя, со своего образа жизни, нам будет тяжело решить эту задачу.

Социальная сфера региона будет меняться.

— Несмотря на то, что в ряде федеральных законов обозначен заявительный характер работы с населением, то есть человек вначале должен обратиться, чтобы специалисты начали действовать, мы договорились, что начинаем перестраиваться. Мы должны первыми предложить свои услуги и помощь. Хотя такая позиция, безусловно, добавляет нагрузку на все структуры и учреждения, это должно быть сделано, — заключила Бучкова.