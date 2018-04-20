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Костромичам запретили забирать деньги из фонда капремонта в течение года
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Костромичам запретили забирать деньги из фонда капремонта в течение года 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Жители, которые решили забрать с общего счета в фонде капремонта деньги своего многоквартирного дома, должны будут подождать, узнал KOSTROMA.TODAY. Такое решение накануне приняла областная дума.
Напомним, средства на оплату капитального ремонта дома сейчас можно копить двумя способами: на счете фонда капремонта, так называемом «общем котле», или на спецсчете — собственном счете дома.
Раньше, если жители хотели забрать средства из «котла» и перевести их на спецсчет, они могли это сделать через 3 месяца после решения об этом. Теперь придется ждать год.
Такое решение объяснили тем, что решения жителей не позволяют фонду спланировать свою работу.
«График работ и финансирование фонд планирует на каждый год, исходя из сумм начислений, формирующихся в «общем котле». Когда собственники жилья принимают решение перейти на спецсчет и в течение 3-х месяцев «забирают» деньги из фонда — это приводит к дефициту средств и нарушению финансовой устойчивости регионального оператора», — рассказали в пресс-службе облдумы.
Кроме того, как выяснилось, те средства, которые жители переводят на спецсчет, там просто копятся — то есть люди на ремонт его не используют.
В 2017 году на специальные счета из «общего котла» переведено 93 млн рублей, из которых ни копейки не было израсходовано на капитальный ремонт этих домов в 2017 году.
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